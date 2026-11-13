T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Rasim oğlu Cemile'den olma 07.03.1961 doğumlu 36086133998 T.C. Kimlik No'lu MUSTAFA VURAL hakkında; Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/09/2026 tarih 2018/559 esas 2026/441 sayılı kararı ile, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 292/1 maddesi kapsamında hakkında DÜŞME kararı verilmiştir.
İşbu ilan metninin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftalık süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.11.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02593470