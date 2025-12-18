T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2025/611

DAVALI: FERDİ KUVAN

Davacı DUYGU KUVAN tarafından davalı FERDİ KUVAN aleyhine açılan Boşanma davasında ön inceleme sırasında davalının yapılan adres araştırmalarından adresinin tespit olunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine;

İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 127, 129, 194, 195 ve 324 maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini ve tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi, delil avansını yatırması, cevaba cevap ve 2. cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia-savunmalarınızı genişletebileceği-değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra bu hakkının olmadığı, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02362621