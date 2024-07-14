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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-14 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.16767794-2023/176-Ceza Dava Dosyası
12.07.2024

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Nidai Ulaş KARAKAŞ hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda TCK 158/1-f, 52/2, 52/4, 43, 53, maddelerince 4 yıl 2 ay hapis ve 62.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gıyabında verilen karar sanık Nidai Ulaş KARAKAŞ ( TC Kimlik No:12217526174 gösterdiği adreslerde ve yapılan adres araştırmasında tebliğine yarar açık adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup;

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde usulünce sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02061863