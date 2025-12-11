T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2022/31 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/31 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.000.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet TAŞINIR 1 ADET 'cnr şekil ' 206859 TESCİL NUMARALI 18/02/2000 TESCİL VE 24/03/2019 KORUMA TARİHLİ MARKA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:48
08/12/2025
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02356476