Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ
T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2022/31 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/31 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.000.000,00 1 Taşınır 1 Adet TAŞINIR 1 ADET 'cnr şekil ' 206859 TESCİL NUMARALI 18/02/2000 TESCİL VE 24/03/2019 KORUMA TARİHLİ MARKA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:48

08/12/2025

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02356476