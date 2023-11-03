T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

Örnek No:53*

2019/17 İFLAS



TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:



Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 562 Ada, 9 Parsel, 93 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü Mahallesi, 562 ada 9 parselde kayıtlı Onüç Katlı 2 Adet Betonarme Mesken Ve A Bloğa Ait Ofis, İşyeri ve Arsası nitelikli ana taşınmaz, 5.898,73 m2 yüzölçümüne sahip olup, parsel üzerinde bitişik nizamda inşa edilmiş iki adet blok bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın konumlu olduğu B blok projesinde ve yerinde bodrum, zemin ve 11 normal kat olmak üzere toplam 13 katlıdır. Binanın bodrum katında bina ortak kullanım alanları, zemin katında 3 adet daire, normal katlarının her birinde muhtelif sayılarda mesken olmak üzere blok bazında toplam 113 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Vaziyet planında bina giriş yönü belirtilmiştir. Bina girişi yerinde ve projesinde zemin kattan, 2245 sokak cephesinden sağlanmaktadır. Dava konusu B blok 93 nolu bağımsız bölüm 9.normal katta, kuzey cephede konumludur. Taşınmaz projesinde yaklaşık brüt 111 m2, net 76 m2 kullanım alanında; antre, salon, ayrı mutfak, iki yatak odası, iki banyo+wc (ebeveyn banyosu) ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölüm içerisinde salon ve odaların zemin döşemeleri laminant parke kaplama, ıslak hacim zeminleri seramik kaplamadır. Duvarlar banyo ve wc hacminde fayans, mutfakta kısmen seramik kaplı, diğer bölümlerde boya kaplıdır. Giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları ahşap panel, pencere doğramaları ise PVC den mamuldür



Adresi : İstanbul İli Esenyurt İlçesi Gökevler Mah 2245 Sokak No:7/1 Holpark Sitesi B Blok No:93 Esenyurt / İSTANBUL



Yüzölçümü : 111 m2



Arsa Payı : 11500/2949365



İmar Durumu: Yok



Kıymeti : 2.886.000,00 TL



KDV Oranı : %1



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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 11:16

Satış şartları:



1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.



2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.



3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.



4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.



5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.



6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.



7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.



8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.



9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.



10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.



11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.



12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 31/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01923089