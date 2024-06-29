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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-29 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/249 Esas
KARAR NO : 2021/1631

     Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2021 tarihli kararı ile 1516 Sayılı Yasanın 3.maddesi gereğince 14.361,13 TL İDARİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Osman ve Amine oğlu 01/01/1959 d.lu, SUDAN uyruklu MURTADA OSMAN ELAMIN AHMED hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

     İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

     İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği gönderileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.06.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02053134