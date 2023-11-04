T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/31 Esas

KARAR NO : 2022/775

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 2 AY 6 GÜN HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan CMK'nun 231/5.maddesi gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Munır ve Rasılat oğlu, 02/05/1979 doğumlu, PAKİSTAN uyruklu MUHAMMAD JAMIL KHAN hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.11.2023

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Basın No: ILN01923996