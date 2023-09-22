T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/318 Esas

KARAR NO : 2021/1313

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/07/2021 tarihli kararı ile TCK'nun 51/1 maddesi uyarınca erteli 5 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILAN sanıklar Yuri ve Natalya oğlu, 27/07/1995 d.lu, UKRAYNA uyruklu VLADYSLAV HONCHAR ve Andri ve Tatyana oğlu, 03/03/1995 d.lu UKRAYNA uyruklu YEVHENİ MARTYMIANOV'un adresine karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20.09.2023

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Basın No: ILN01895099