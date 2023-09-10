T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2014/377 Esas

KARAR NO : 2016/336

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/07/2023 tarihli ek kararı ile 3/1 maddesi gereğince, 5237 SAYILI TCK'NUN 51/1 MADDESİ GEREĞİNCE ERTELİ 6 AY 20 GÜN HAPİS VE 320,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Arapşap ve Zülfiya kızı, 25/06/1984 doğumlu, TACİKİSTAN uyruklu GULNOZ AZIZOVA hakkında ek karar verilmiş olup sanığın adresine ek karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/09/2023

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Basın No: ILN01889530