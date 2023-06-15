T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/280 Esas

KARAR NO : 2020/110



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince, 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince erteli 10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Harutyum ve Emma kızı, 10/05/1981 doğumlu, ERMENİSTAN uyruklu ARMINE UMBROYAN hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararının ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.06.2023

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Basın No: ILN01846278