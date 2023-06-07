T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO : 2014/377 Esas

KARAR NO : 2016/336



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/04/2016 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince, 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince erteli 1 YIL 8 AY HAPİS ve 1.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Arapşah ve Zülfiya kızı, 25/06/19984 doğumlu, TACİKİSTAN uyruklu GULNOZ AZIZOVA hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.06.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01841265