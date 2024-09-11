T.C .BAKIRKÖY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2018/267 Esas

KARAR NO : 2023/112

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından Mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı 14/06/2023 tarihli kararı ile, sanık Seıdov ve Sendov oğlu 14/02/1979 doğumlu RUS uyruklu OKTAY SEIDOV ile sanık Danelyan oğlu 01/01/1963 doğumlu RUS uyruklu VICTOR DANELYAN hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 66/1-e, 67/4 maddeleri gereğince sanıklar hakkında yürütülen kamu davasının DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, sanıkların adresine Mahkememiz kararının ve katılan idare vekilinin 08.08.2023 UYAP tarihli istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır,.

İş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılması ve 7 gün içinde yasal yola başvurmadıkları takdirde, katılan idare vekilinin istinaf etmesi sebebi ile dosyanın ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/09/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02086883