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Resmi İlanlar T.C. BAFRA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAFRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-16 00:00:00 -

T.C. BAFRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/7 Tereke

12/06/2023

İLANDIR

Muris 16130772434 T.C. Kimlik numaralı Ramazan CAN hakkında Mahkememizin 2023/7 Tereke sayılı dosyasıyla muristen kalan terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep edilmiş olup, Mahkememizce bu aşamada muristen kalan aktif ve pasif terekenin tespit edilmesi gerekeceğinden muris Ramazan CAN'a borcu olan ya da muris Ramazan CAN'dan alacağı olan kimselerin iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde belgeleriyle Mahkememize başvurmaları halinde taleplerinin dikkate alınacağı, aksi halde mevcut duruma göre talep hakkında karar verileceği ilgililere ihtaren tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01846745