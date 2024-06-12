T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-06-12 00:02:00 -
T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/112 Esas
İLAN
Davacı Recep Koç tarafından dava konusu Samsun ili Bafra ilçesi Koşu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yazımız ekinde sunulan dava dilekçesi ekinde bulunan koordinatlı krokide A ve B olarak gösterilen alanın tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2024/112 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 29/05/2024
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Basın No: ILN02046724