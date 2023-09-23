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Resmi İlanlar T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-23 00:06:00 -

T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/171 Esas

01/09/2023

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılıp mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Mardar Mahallesi 1129 (ifraz 207 ada 216, 217, 218 ) parsel sayılı taşınmazın eski malikleri olan Mehmet kızı Kürtkız'ın yaşayıp yaşamadığı ve mirasçılarının olup olmadığı bilinemediğinden,

Gaiplik hakkında malumatı olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ayrıca Mehmet kızı Kürtkız'ın ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde ikametgahına dönüp dönmediği konusunda mahkememize bilgi verilmesi,

TMK'nun 33 ve 588. Maddeleri gereğince ilan olunur.  01/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01895103