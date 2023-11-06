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Resmi İlanlar T.C. BAFRA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. BAFRA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:00:00 -

T.C. BAFRA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/154 Esas

DAVACI :BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ-0178078033900017

VEKİLİ :Av. ŞULE MELTEM SİNANOĞLU ARSLAN

DAVALI :UĞUR SAĞLAM-33344198768

Davacı Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi vekili Av. Şule Meltem Sinanoğlu Arslan tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Uğur Sağlam'a tebligata yarar adresinin tespit edilmediği, uyaptan yapılan sorgulamada mernis adresinin de boş olduğu anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Davacı vekili Av. Onur Güngör tarafından Samsun İli, Bafra İlçesi Doğanca Mahallesi, Boytar mevkii 141 ada 48 parsel tarla niteliğindeki taşınmazdaki elbirliği hissesine konu taşınmazların üzerinde bulunan her türlü maddi değer ile birlikte değerinin tespit edilerek satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Duruşma Günü: 02/02/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve kararda verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01923997