T.C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/292-293 Arası Esaslar (toplam 2 dosya) 02/11/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI



Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun İlinde bulunan ve aşağıda detayları yazılı taşınmazlar ile ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.



Sıra No Esas No Taşınmaz Bilgileri 1 2023/292 19 Mayıs ilçesi, Yukarıengiz Mahallesi, 1069 ada 6 parsel, 2286,25 m2 kamulaştırma 2 2023/293 Bafra İlçesi, Sürmeli Mahallesi, 135 ada 14 parsel, 224,13 m2 kamulaştırma Aynı yerde kain 135 ada 13 parsel, 97,48 m2 geçici irtifak

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Basın No: ILN01924765