T.C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/184 Esas (184 ve 195 Esasları arası)



13/09/2023





KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun İli, Bafra İlçesinde bulunan ve aşağıda detayları yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı idare olan SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra No: Esas No: Taşınmaz Bilgileri :

1- 2023/184 Çilhane Mahallesi, 886 ada 2 parsel, 86,58 m2

2- 2023/185 Çilhane Mahallesi, 886 ada 14 parsel, 430,84 m2

3- 2023/186 Çilhane Mahallesi, 886 ada 13 parsel, 102,64 m2

4- 2023/187 Çilhane Mahallesi, 886 ada 7 parsel, 300,97 m2

5- 2023/188 Çilhane Mahallesi, 886 ada 3 ve 4 parsel, 173,15 m2

6- 2023/189 Çilhane Mahallesi, 886 ada 8 parsel, 167,42 m2

7- 2023/190 Çilhane Mahallesi, 886 ada 11 parsel, 218,81 m2

8- 2023/191 Çilhane Mahallesi, 886 ada 10 parsel, 262,71 m2

9- 2023/192 Çilhane Mahallesi, 886 ada 9 parsel, 228,96 m2

10- 2023/193 Çilhane Mahallesi, 885 ada 2 parsel, 339,85 m2

11- 2023/194 Çilhane Mahallesi, 886 ada 5 parsel, 337,31 m2

12- 2023/195 Çilhane Mahallesi, 885 ada 3 parsel, 358,37 m2

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Basın No: ILN01895087