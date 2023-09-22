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Resmi İlanlar T.C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-22 00:00:00 -

T.C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/184 Esas (184 ve 195 Esasları arası)

13/09/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun İli, Bafra İlçesinde bulunan ve aşağıda detayları yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı idare olan SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra No:         Esas No:                   Taşınmaz Bilgileri :
1-                 2023/184                     Çilhane Mahallesi, 886 ada 2 parsel, 86,58 m2
2-                 2023/185                     Çilhane Mahallesi, 886 ada 14 parsel, 430,84 m2
3-                2023/186                     Çilhane Mahallesi, 886 ada 13 parsel, 102,64 m2
4-                2023/187                     Çilhane Mahallesi, 886 ada 7 parsel, 300,97 m2
5-                2023/188                     Çilhane Mahallesi, 886 ada 3 ve 4 parsel, 173,15 m2
6-                2023/189                     Çilhane Mahallesi, 886 ada 8 parsel, 167,42 m2
7-                2023/190                    Çilhane Mahallesi, 886 ada 11 parsel, 218,81 m2
8-               2023/191                     Çilhane Mahallesi, 886 ada 10 parsel, 262,71 m2
9-               2023/192                    Çilhane Mahallesi, 886 ada 9 parsel, 228,96 m2
10-             2023/193                    Çilhane Mahallesi, 885 ada 2 parsel, 339,85 m2
11-             2023/194                    Çilhane Mahallesi, 886 ada 5 parsel, 337,31 m2
12-             2023/195                    Çilhane Mahallesi, 885 ada 3 parsel, 358,37 m2
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01895087