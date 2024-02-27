T.C. BAFRA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/3093 Esas14/02/2024

İ L A N

AYŞE DURSUN ile AHMET AKINCI arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalar rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilemediği, uyaptan yapılan sorgulama mersnis adresinin de boş olduğu anlaşıldığından dava dilekçesi, keşif günü, yeni duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özetle; Mirasçılar arasında halen devam etmekte olan Osmanbeyli Mah. 105 Ada,5,7,19,26 Parseller ve Samsun ili Bafra İlçesi Kızılırrmak Mah. 239 Ada 13 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara ortaklık payları oranında yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

Keşif günü: 21/03/2024 tarih günü saat: 14.00 itibari keşif yapılacağı, duruşma günü: 05/06/2024 günü saat: 09.20 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve karada verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 14/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 27062408728

ADI SOYADI : ARİF SOYLU

GAİP

TC KİMLİK NO : 26711420418

ADI SOYADI : NACİ AY

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Basın No: ILN01989876