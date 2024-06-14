T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DAVALI ARZU ARZU ARABACIOĞLU VE EMEL ARABACIOĞLU ADINA

ESAS NO : 2023/910 Esas

DAVALILAR : 1- ARZU ARABACIOĞLU

2- EMEL ARABACIOĞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından Babaeski Sinanlı köyü 40 ve 82 parsel sayılı taşınmazlardaki paydaşlığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiştir.

Durusma Günü: 10/10/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02048344