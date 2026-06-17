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Resmi İlanlar T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2021/1295 Esas

KARAR NO : 2023/726

DAVALILAR : NURİYE İLDAY - 45829361154 T.C. kimlik numaralı

SELMA İLDAY - 43285443698 T.C. kimlik numaralı

Mahkememizde aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılama sonucunda, Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/519 Esas sayılı dosyasında muris 50161351732 T.C. kimlik numaralı Ahmet KOÇ'un terekesini temsil etmek üzere TMK.640/3 md. uyarınca davacı Göksel KOÇ'un miras ortaklığına temsilci olarak atanmasına karar verilmiş olmakla, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın adı geçene tebliğ edilmiş sayılmasına karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02489299