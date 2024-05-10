T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO :2023/810 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy köy, 131 Ada 18- 19- 20 ve 21 parsel; 120 ada, 72 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı RİDVAN KUŞKU-600*****966 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/808 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 120 Ada, 67- 68- 75 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı RAMİS ERDOĞAN-102*****398 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/806 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 16 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı RESMİYE GÜNDOĞAN-384*****018T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/804 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 10 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı ÜMMÜGÜL ACUN-553*****972 T.C Kimlik Numaralı
Davalı ÜMRAN GÜLER-350*****852 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/802 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 17 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı FATMA AYTEKİN-368*****154 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/800 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 1 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı HABİBE GÜLLÜ-110*****468 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/798 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 132 Ada, 12 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı FATMA (EMIN KIZI)
Davalı FİKRİYE ÇINAR-122*****458T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/796 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 131 Ada, 16 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı MÜNEVVER KIRIKÇI-438*****768 T.C Kimlik Numaralı
Davalı NERMİN KARASU-568*****368 T.C Kimlik Numaralı
Davalı NİLGÜN ERGİNKURBAN-130*****718 T.C Kimlik Numaralı
Davalı ZEHRA ŞENERLER-304*****836 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/794 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü,120 Ada, 53 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : Davalı EMİNE ERGİN-126*****046 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/792 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü,193 Ada 120 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı MUSTAFA ŞEN-436*****238 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/790 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 1 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı CEMAL EROL-180*****410 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/788 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 118 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı SENA AKSEL-167*****422 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/786 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 121 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı BASRİ KONYALI-544*****144 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/784ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü,193 Ada 3 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı OSMAN TOZLUKLU-411*****532 T.C Kimlik Numaralı
Davalı ZEYNEP YAŞAR-448*****410 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/782 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 117 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı OSMAN TOZLUKLU-411*****532 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/780 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Kumrular Köyü,102 Ada 75 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı SALİH AYDOĞAN-222*****996 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/776ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 443 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı OĞUZ ÖZER-443*****204 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/774 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 445 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı ALİ İHSAN ÖZER-458*****318 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/772 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 426 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı HALİL BÖKER-199*****070 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/768 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 852 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı ŞAVER ÇELİKEL-431*****440 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/766 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 54 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı AYŞE KARAKULAK-438*****532 T.C Kimlik Numaralı
Davalı BERRAK İNCELEME-438*****606 T.C Kimlik Numaralı
Davalı İPEK KARAKULAK-438*****334 T.C Kimlik Numaralı
Davalı SAMET KARAKULAK-439*****146 T.C Kimlik Numaralı
DOSYA NO :2023/764 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 664 parsel; 102 ada, 440 parsel; 102 ada, 441 parsel; 102 ada, 446 parsel ; 101 ada, 16 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı SELÇUK ÖZER-443*****160 T.C Kimlik Numaralı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin 2023/810 Esas, 2023/808 Esas, 2023/806 Esas, 2023/804 Esas, 2023/802 Esas, 2023/800 Esas, 2023/798 Esas, 2023/796 Esas, 2023/794 Esas, 2023/792 Esas, 2023/790 Esas, 2023/788 Esas, 2023/786 Esas,2023/784 Esas,2023/782 Esas, 2023/780 Esas, 2023/776 Esas, 2023/774 Esas, 2023/772 Esas, 2023/768 Esas, 2023/766 Esas, 2023/764 Esas, sayılarında davalar açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/04/2024
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Basın No: ILN02029219