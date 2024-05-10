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Resmi İlanlar T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-10 00:00:00 -

T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO :2023/810 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy köy, 131 Ada 18- 19- 20 ve 21 parsel; 120 ada, 72 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı RİDVAN KUŞKU-600*****966 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/808 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 120 Ada, 67- 68- 75 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı RAMİS ERDOĞAN-102*****398 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/806 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 16 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı RESMİYE GÜNDOĞAN-384*****018T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/804 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 10 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı ÜMMÜGÜL ACUN-553*****972 T.C Kimlik Numaralı
Davalı ÜMRAN GÜLER-350*****852 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/802 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 17 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı FATMA AYTEKİN-368*****154 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/800 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 134 Ada, 1 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı HABİBE GÜLLÜ-110*****468 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/798 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 132 Ada, 12 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı FATMA (EMIN KIZI)
Davalı FİKRİYE ÇINAR-122*****458T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/796 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 131 Ada, 16 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı MÜNEVVER KIRIKÇI-438*****768 T.C Kimlik Numaralı
Davalı NERMİN KARASU-568*****368 T.C Kimlik Numaralı
Davalı NİLGÜN ERGİNKURBAN-130*****718 T.C Kimlik Numaralı
Davalı ZEHRA ŞENERLER-304*****836 T.C Kimlik Numaralı

 

DOSYA NO :2023/794 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü,120 Ada, 53 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : Davalı EMİNE ERGİN-126*****046 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/792 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü,193 Ada 120 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı MUSTAFA ŞEN-436*****238 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/790 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 1 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı CEMAL EROL-180*****410 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/788 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 118 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı SENA AKSEL-167*****422 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/786 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 121 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı BASRİ KONYALI-544*****144 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/784ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü,193 Ada 3 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı OSMAN TOZLUKLU-411*****532 T.C Kimlik Numaralı
Davalı ZEYNEP YAŞAR-448*****410 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/782 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Müsellim Köyü, 193 Ada 117 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı OSMAN TOZLUKLU-411*****532 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/780 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Kumrular Köyü,102 Ada 75 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı SALİH AYDOĞAN-222*****996 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/776ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 443 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı OĞUZ ÖZER-443*****204 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/774 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 445 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı ALİ İHSAN ÖZER-458*****318 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/772 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 426 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı HALİL BÖKER-199*****070 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/768 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 852 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı ŞAVER ÇELİKEL-431*****440 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/766 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ :Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 54 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı AYŞE KARAKULAK-438*****532 T.C Kimlik Numaralı
Davalı BERRAK İNCELEME-438*****606 T.C Kimlik Numaralı
Davalı İPEK KARAKULAK-438*****334 T.C Kimlik Numaralı
Davalı SAMET KARAKULAK-439*****146 T.C Kimlik Numaralı

DOSYA NO :2023/764 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kumrular Köyü, 102 Ada, 664 parsel; 102 ada, 440 parsel; 102 ada, 441 parsel; 102 ada, 446 parsel ; 101 ada, 16 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Davalı SELÇUK ÖZER-443*****160 T.C Kimlik Numaralı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin 2023/810 Esas, 2023/808 Esas, 2023/806 Esas, 2023/804 Esas, 2023/802 Esas, 2023/800 Esas, 2023/798 Esas, 2023/796 Esas, 2023/794 Esas, 2023/792 Esas, 2023/790 Esas, 2023/788 Esas, 2023/786 Esas,2023/784 Esas,2023/782 Esas, 2023/780 Esas, 2023/776 Esas, 2023/774 Esas, 2023/772 Esas, 2023/768 Esas, 2023/766 Esas, 2023/764 Esas, sayılarında davalar açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/04/2024

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Basın No: ILN02029219