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Resmi İlanlar T.C. BABAESKİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BABAESKİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. BABAESKİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/336 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli ili, Babaeski İlçesi, Erikler Yurdu Köyü MEVKİİ : Mezarlık Dere ADA NO : 112

PARSEL NO : 6

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 22.646,01 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hasan ARABACI ********862

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/336 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02562435