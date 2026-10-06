T.C. BABAESKİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. BABAESKİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli ili, Babaeski İlçesi, Erikler Yurdu Köyü MEVKİİ : Mezarlık Dere ADA NO : 112
PARSEL NO : 6
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 22.646,01 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hasan ARABACI ********862
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/336 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02562435