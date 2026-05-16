T.C. BABAESKİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/275 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli/Babaeski
MEVKİİ : Koca göl
ADA NO : 102
PARSEL NO : 317
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 19580.04000
MALİKİN ADI VE SOYADI: SELÇUK ÖZER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/275 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.04.2026
Basın No: ILN02470186