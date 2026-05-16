Resmi İlanlar T.C. BABAESKİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/275 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli/Babaeski

MEVKİİ : Koca göl

ADA NO : 102

PARSEL NO : 317

 

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 19580.04000

MALİKİN ADI VE SOYADI: SELÇUK ÖZER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/275 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.04.2026

Basın No: ILN02470186