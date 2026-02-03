T.C. AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/249 Esas

28.01.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili) davası nedeniyle,

Mevkii: Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Mutlu Mahallesi, 121 ada, 160 parsel,

Davalılar, NESRİN KAYA ESEN, MEHMET SARI, METİN SARI, SİBEL SARI, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmaya yapan idarenin adı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırma Kanununun 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 10. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıltığı tarihten itibaren 30 gün İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Açılacak işbu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü 'ne yöneltileceği ve adresinin Balıkesir olduğu,

Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. ile Değişik 31/b maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek bedelin Ayvalık Vakıfbank Şubesine hak sahibi adlarına yatırılacağı,

Kamulaştırmaya konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

