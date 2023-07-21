T.C. AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı :2022/809 Esas



10/07/2023



AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN



İ L A N

Mahkememize ait 2022/809 Esas sayılı dosyasında davacı Mehmet Alpsel tarafından 22/12/2022 tarihinde davalı Ayla Alpsel aleyhine Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeni ile Boşanma davası açıldığı,tüm araştırmalarına rağmen davalı Ayla Alpsel'e dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden " Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya karşı cevap dilekçenizi ve delillerinizi bildirmeniz, yine elinizde bulunan belgeleri asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla örnekleriyle birlikte cevap dilekçenize eklemeniz, varsa başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunmasını sağlayıcı açıklamalarda bulunmanız, aksi halde davayı inkar etmiş sayılacağınızı ihtar olunur." (dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ) iş bu ilanen tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01863903