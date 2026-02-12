  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. AYVALIK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AYVALIK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AYVALIK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/73 Ort. Gid. Satış
09/02/2026
Konu : Bilirkişi raporu ilanı
İLAN

Ayvalık 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğununu 2025/73 sayılı dosyasından satışı yapılacak olan Taşınmazlar üzerinde bilirkişilerce kıymet takdirleri yapılmış olup, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mah. 250 ada 11 parsel sayılı taşınmaz için 6.000.000,00 TL (Altımilyonlira) Yine Küçükköy Mah. 259 ada 3 parsel sayılı taşınmaz için 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyonlira) değer biçilmiştir.

İlan tarihinden 7 gün sonra bilirkişi raporunun hissedarlar Robert Elisabeth Ürgenç (TC 137***34 ve Suzan Ürgenç'e(TC 137****70) tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02399282