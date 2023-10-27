T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/590 Esas



DAVALI : ARZU KARTOĞLU- 43696832708

SERDAR-I EKREM CAD KÖLEMEN ÇIKMAZI NO:9 KARAKÖY BEYOĞLU/İSTANBUL



Davacılar METİN KOCAKANAT, RAMAZAN KOCAKANAT, RUKİYE ÇETİNKAYA iledavalılar ABDULLAH ERSÖZ, AHMET NARLI, ARZU KARTOĞLU, BELGİN BİNNAZ ARICI, DANİELA NARLI, EMİNE AYVACIKLIOĞLU, EMİNE YAVUZ, FATMA NUR KAYRAL, FERİDE ŞİMŞEK, GÜLBÜS KEMANOĞLU, GÜLFEM GENÇ, HASAN KEMANOĞLU, HATİCE ÖZLEM METİN, HÜLYA KAYRAL, MEHMET KAYMAK, NİLGÜN KIZILTEPE, SELAHATTİN EYÜP KAYMAK, SEVİL KAYRAL, YASEMİN AKOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;



Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçede gösterilen, ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirilecek belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ olunur.



ÖN İNCELEME GÜNÜ: 21/12/2023

ÖN İNCELEME SAATİ: 14:00

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Basın No: ILN01918047