T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/268 Esas

21.11.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mevkii: Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Beşiktepe Mahallesi, 130 Ada, 38 parsel,

Davalılar Yakup Dumdum

Kamulaştırmaya yapan idarenin adı: Türkiye Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamulaştırma Kanununun 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 10. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıltığı tarihten itibaren 30 gün İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Açılacak işbu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği ve adresinin Ankara olduğu,

Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. ile Değişik 31/b maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek bedelin Ayvalık Vakıfbank Şubesine hak sahibi adlarına yatırılacağı,

Kamulaştırmaya konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

