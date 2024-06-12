T.C. AYVALIK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

19.04.2024

İ L A N

ESAS NO : 2024/24

KARAR NO :2024/186

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2024 tarihli ilamı ile TCK267/1 maddesinde düzenlenen iftira suçundan 10 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Yılmaz ve Ayten oğlu 10/05/1991 doğumlu Ankara, Altındağ, Doğantepe Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı FERHAT KILIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olup,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gazetede ilanın tebliğine yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenine belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde Temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02046918