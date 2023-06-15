T.C. AYVALIK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

13/06/2023



İ L A N

ESAS NO: 2022/494

KARAR NO : 2023/168



Kasten Yaralama suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2023 tarihli ilamı ile sanığın kasten yaralama suçundan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatına karar verilmiş olup, dava dosyasında müşteki sıfatıyla yer alan Ceylan ve Sevim oğlu oğlu 26/07/1984 doğumlu Afyonkarahisar, Bolvadin, Özburun Üsküdar mah/köy nüfusuna kayıtlı MEVLÜT TÜYSÜZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiş olup,



7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gazetede ilanın tebliğine yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenine belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01846486