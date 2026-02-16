T.C. AYDINCIK (MERSİN) İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin /Aydıncık, Hacıbahattin Mahalle, Ortatepe Mevkii, 113 Ada, 20 Parsel üzerinde beş adet sera, üç adet ev, bir adet ahır, bir adet havuz ile çeşitli cins ve yaşlarda meyve ağaçları bulunmaktadır. Eğim %2-3 civarındadır. Bulunduğu bölgede yoğun olarak örtü altında sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçe merkezine, adliye sarayına kamu kurumlarına, sosyal tesislere uzak konumdadır. Çevresinde yapılaşma seyrek ve düzensizdir. Ulaşım batısından geçen Zeybek Caddesi ve doğusunda geçen DSİ Kanal ve Servis yolu ile sağlanmaktadır. Evler 2 katlı olup 214,10 m2,151,38m2,108,82m2 dir. Yaklaşık 25-30 senelik olup doğramaları PVC ve demir profildir. Dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Ahır 77,73m2 yüz ölçümünde olup biriket duvarlı, atermit çatılıdır. Yaklaşık 25-30 seneliktir. Havuz 50,77m2 yüz ölçümünde, H:2 metre yüksekliğinde yaklaşık 35-40 senelik sulama havuzudur. Seralar cam sera olup,(E)1588,63m2 3blok halinde yaklaşık 8-10 seneliktir.(F) 479,08m2 tek blok halinde yaklaşık 8-10 seneliktir.(G) 261,27m2 tek blok halinde yaklaşık 8-10 seneliktir. (H) 470,79m2 tek blok halinde yaklaşık 8-10 seneliktir. (J) 5.514,10m2 tek blok halinde yaklaşık 15-20 seneliktir. 307 adet zeytin ağacı, 7 adet kayısı ağacı, 14 adet nar ağacı, 2 adet badem ağacı, 1 adet armut ağacı, 18 adet avokado ağacı, 11 adet ceviz ağacı, 1 adet incir ağacı, 8 adet portakal ağacı, 16 adet limon ağacı, 6 adet şeftali ağacı, 1 adet greyfurt ağacı, 5 adet elma ağacı, 3 adet yenidünya ağacı, 2 adet fındık ağacı, 1 adet keçiboynuzu ağacı, 3 adet pikan cevizi ağacı, 1 adet mandalina ağacı, 1 adet dut ağacı, 1 adet ayva ağacı bulunup, ağaçların bakımlı ve mahsuldar olduğu görülmüştür. Borçlunun 3/160 hissesi satılacaktır. Üzerinde bulunan cam seralar ve bir adet kargir ev Yaşar AY'a , bir adet ev Abdurrahman AY'a ve iki adet evde Ahmet AY'a aittir.

Adresi : Hacıbahattin Mah Ortatepe Mevkii 113 Ada 20 Parsel Aydıncık/İçel / MERSİN

Yüzölçümü : 24.618,00 m2

Arsa Payı : 3/160

İmar Durumu :var

Kıymeti : 58.959.758,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin/Aydıncık Hacıbahattin Mahalle, Kılıcınkoyağı Mevkii, 133 Ada, 1 Parsel, Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alır. imar planına göre parselin yaklaşık yarısı yolda kalmaktadır. Parselin geri kalan kısmı da imar planına göre konut alanı içerisinde kalmaktadır. Konut alanında kalan kısım için yapılaşma koşulu ayrık nizam 2 kattır. Eğim %1-2 civarındadır. Parselin bulunduğu bölgede örtü altında sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçe merkezine, adliye sarayına kamu kurumlarına, sosyal tesislere uzak konumdadır. Çevresinde yapılaşma seyrek ve düzensizdir. Ulaşım doğusundaki toprak yoldan sağlanmaktadır. Borçlunun 1200/1536 Hissesi Satılacaktır.

Adresi : Hacıbahattin Mah Kılıcınkoyağı Mevkii 133 Ada1 Parsel Aydıncık/İçel / MERSİN

Yüzölçümü : 1.199,00 m2

Arsa Payı : 1200/1536

İmar Durumu :var

Kıymeti : 1.639.257,81 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:27

10/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

