T.C. AYDIN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/45587 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45587 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Efeler İlçe, YILMAZKÖY Mahalle/Köy, DİKİLİTAŞ Mevkii, 301 Ada, 8 Parsel,

Adresi : Yılmazköy Mah. Dikilitaş Mevkii 301 Ada- 8 Parsel Efeler / AYDIN

Yüzölçümü : 16.044,13 m2

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre: " Aydın İli, Efeler İlçesi, Yılmazköy Mahallesi, dikilitaş mevkisinde yer alan icra konusu taşınmaz 16.044,13m2büyüklüğünde olup, söz konusu taşınmaz tapu kaydında belirtildiği gibi mevcut durum itibariyle tamamen kapama zeytinliktir. Taşınmaz üzerinde ekonomik verim alınan, verimkâr, bakımlı ve muhtelif yaşlarda yaklaşık 160-200 adet zeytin ağacı vardır. Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçlarına her türlü zirai bakım ve kültürel önlemler zamanında ve düzenli olarak yapılmıştır. Bu nedenle icra konusu taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçların gelişmelerinde ve verimlerinde her hangi bir olumsuz durum gözlenmemiştir. Zeytin ağaçları yağlık olup, deliceden aşılanmış ve taşınmaz üzerinde gelişi güzel şekildedir. Bunun yanında taşınmaz üzerinden yüksek elektrik gerilim hattı geçmekte ve tapu üzerinde ise 1022 m2 kısmında ise irtifak hakkı vardır. Toprak yapısı bakımından çevresindeki taşınmazlarla aynı karakterde, kumlu-tınlı, organik maddece zengin, geçirgenliği iyi, düz eğimli bir kıraç arazidir. Taşınmaz yerleşim alanına yakın bir konumda ve yaklaşıkta 500-1000 m mesafededir. Taşınmazın tüm yönlerinde şahsa ait zeytin arazileri ile çevrilidir. Taşınmazın kullanımı acısından tarımsal verimini tehdit eden her hangi bir olumsuz unsur bulunmamaktadır. Kadastro yolunun olması nedeniyle üretilen mahsullerin pazarlanmasında ve satışında bir sıkıntı yoktur. Ayrıca taşınmazın gerek aydın merkeze ve gerekse köy merkezine yakın bir konumda olması nedeniyle taşınmaza olan talebin artmasına ve değerini de olumlu yönde etkilemesi söz konusudur." denilmiştir.

İmar Durumu : Aydın İli Efeler İlçesi Yılmazköy Mahallesi 694 parsel, Onaylı Köy yerleşik alanı sınırı dışında ve imar planı dışında kalmakta olup Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Arazisi” ve “Sulama Alanı” kullanım kararı geliştirilen alan içerisinde yer almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.Madde (ğ) fıkrasında “Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlamadan yapı inşa edilemez, parsel oluşturulamaz.” denilmekte olup taşınmaz Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlama koşuluyla; Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre taşınmaz “8.3.Tarım Arazileri” (tarım arazilerinde tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için ilgili kurumlardan uygun görüşleri alınmak kaydıyla) madde hükümlerine tabidir. “Sulama Alanı” kullanım kararı için ilgili kurum/kuruluştan görüş alınmalıdır

Kıymeti : 28.879.434,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

- İrtifak : Tek Genel Müdürlüğü Lehine 1022 M2 İrtifak Hakkı Vardır. 26/03/1981 tesis tarihli - 1852 yevmiye numaralı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:15

26/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02501410