T.C. AYDIN İCRA DAİRESİ

2025/858 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/858 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Koçarlı İlçe, ÇALLISAĞIR Mahalle/Köy, Kuruçeşme Mevkii, 193 Ada, 4 Parsel,

Adresi : Parsel Tarım Parseli Olduğundan Açık Adresi Bulunmamaktadır. Koçarlı / AYDIN

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna göre; "İlk önce Zirai Bilirkişi olarak Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çallısağır Mahallesi, Kuruçeşme Mevkii, 193 ada 4 parsel, 21.766,30 m² yüzölçümlü, Zeytinlik vasıflı taşınmaz üzerinde yapılan tespitte ; üzerinde dekarda ağırlıklı muhtelif yaşlarda ve bakımlı durumda Çamfıstığı ağacı, geri halan alan üzerinde muhtelif yaşlarda ve mahsuldar durumda Zeytin ağacı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz kuzeyden güneye doğru azalan %30-35 arasında eğimli topografyaya sahip tarımsal arazidir. Taşınmazın etrafı aynı özellikteki taşınmazlarile çevrilidir. Taşınmaz kumlu-tınlı, parçalı taşlı ve yer yer kayalık toprak yapısına sahiptir. Etkili toprak derinliği 100 cm.nin üzerindedir. Sulama imkanı bulunmayan taşınmaz, Çallısağır mahallesi yerleşim alanının kuzeyinde olup yaklaşık 2500m. mesafededir. Taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır. Taşınmaz etrafının kısmen taş duvar ile çevrili olduğu görülmüştür. Taşınmaz mahalleye uzak ulaşımı zordur. " denilmiştir.

Yüzölçümü : 21.766,30 m2

İmar Durumu : Söz konusu parsel tarım parseli parseli olduğundan köy yerleşik alan ve imar planı dışındadır.

Kıymeti : 5.441.575,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:50

31/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02438133