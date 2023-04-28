T.C. AYDIN AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı :2023/194 Esas 06/04/2023 Davacı , AZİME KARA ile Davalı , ABDULLAH KARA arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) davası nedeniyle; Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı, Şırnak ili, Uludere ilçesi, Hilal mah/köy, cilt 8, hane no 79'da nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Ğazal oğlu Uludere 01/01/1963 d.lu (TC.Kimlik No: 63571382050) ABDULLAH KARA'ya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmaküzere Tebligat Kanunun 28..maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Azime Kara tarafından davalı Abdullah Kara aleyhine açılan velayetin düzenlenmesi davasında, müşterek çocuklar 11/02/2008 doğumlu Derya Kara ile 25/02/2010 doğumlu Deniz Kara'nın davanın devamı boyunca tedbiren, dava sonunda kalıcı velayetlerinin davacı Azime Kara'ya verilmesi talep edilmiş olmakla, davalı Abdullah Kara'ya ön inceleme duruşma günü olan 07/07/2023 günü saat 09:05'de duruşmasının yapılacağı ve dava dilekçesinin gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının HMK.nun 122,126/1,127/1 md.leri gereğince iki haftalık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini mahkememize ulaştırması gerektiği, ayrıca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğun yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde gösterip sunmadığı belgelerini sunması veya getirtilecek belgeleri getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Adres : AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Başak GÖNENÇER Zabıt Katibi

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Basın No: ILN01820474