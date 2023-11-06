T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/141 Esas

DAVALILAR : 1- EK-KAR ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bahçelievler Mah 110.Sok Palmiye Apt A Blok D: 2 Haliliye/ ŞANLIURFA



Davacı Sağlık Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce belirtilen adresinize bilirkişi raporunu içerir davetiye çıkarılmış olup, kolluk aracılığı ile yapılan araştırmada adresinizden ayrılmış olduğunuz ve adresinizde bulunan binanın yıkılmış olduğunun bildirildiği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 22/12/2023 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01923550