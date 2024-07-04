T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-07-04 00:01:00 -
T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/329 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkında TMK. M.713/4 gereğince askıya çıkarılan ilan olup tarafları ve nitelikleri aşağıda belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.
Dava konusu edilen Aydın İli Koçarlı İlçesi Boydere Mahallesi 135 Ada 43 ve 23 parseller, Evsekler Mahallesi 124 Ada 28 ve 26 parsellerle çevrili taşınmazlar
|Davacı Adı Soyadı
|Davalı Adı Soyadı
|Dava
|HASAN ÇETİNBAŞ
|
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI,
KOÇARLI BELEDİYESİ, MALİYE HAZİNESİ - Efeler Efeler/ AYDIN
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
#ilangovtr
Basın No: ILN02055318