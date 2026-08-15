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Resmi İlanlar T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz: Aydın İl, Efeler İlçe, Emirdoğan Mahalle/Köy, 132 Ada, 13 Parsel. Yüzölçümü :1.849,03m2.İmarı: Köy yerleşik alanındadır. Kıymeti: 4.015.000,00TL. KDV: Satış bedelinin %7,90'ından % 1 KDV, % 92,10'undan %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:30-Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2026 - 11:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:30-Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 11:30

2 No'lu Taşınmaz: Aydın İl, Efeler İlçe, Emirdoğan Mahalle/Köy, 132 Ada, 14 Parsel. Yüzölçümü : 271,15 m2. İmarı: Köy yerleşik alan sınırı içerisindedir. Kıymeti: 407.000,00TL.KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2026 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 13:30

3 No'lu Taşınmaz: Aydın İl, Efeler İlçe, Emirdoğan Mahalle/Köy, 155 Ada, 15 Parsel. Yüzölçümü : 9.035,63m2. İmarı: Onaylı köy yerleşik alanı sınırı dışındadır. Kıymeti:4.518.000,00TL.KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:55-Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2026 - 14:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:55-Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:55

12/08/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02530448