T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-07-05 00:00:00 -
T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Madrandere mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında askıya çıkarılan ilandır.
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALİKİ
|ADA PARSEL NO
|TAŞINMAZ VASFI
|2024/130
|AYDIN-KOÇARLI-MADRANDERE
|Maliye Hazinesi
|129 ada 7 Parsel
|Arsa
|ı
|2024/178
|AYDIN-KOÇARLI-MADRANDERE
|Maliye Hazinesi
|123 ada 11 Parsel
|Arsa
#ilangovtr
Basın No: ILN02055852