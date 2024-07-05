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Resmi İlanlar T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-05 00:00:00 -

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

     Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Madrandere mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında askıya çıkarılan ilandır.

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI  
2024/130 AYDIN-KOÇARLI-MADRANDERE Maliye Hazinesi 129 ada 7 Parsel Arsa ı
2024/178 AYDIN-KOÇARLI-MADRANDERE Maliye Hazinesi 123 ada 11 Parsel Arsa  

#ilangovtr

Basın No: ILN02055852