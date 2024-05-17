T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-05-17 00:00:00 -
T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE:
TEDAŞ
Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı TEDAŞ adına kayıt ve tesciline,
Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/04/2023
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALİKİ
|ADA PARSEL NO
|TAŞINMAZ VASFI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|2023/1174
|AYDIN-EFELER-ZEYTİNKÖY MAH
|Mevlüt YAŞAR
Durmuş Ali YAŞAR
Gönül YAŞAR
Ayşe YAŞAR
Mehmet YAŞAR
Perihan AKTAŞ
Murat YAŞAR
|101 ada 150 parsel
|TARLA
|5,76 m2 mülkiyet, 3.420,79 m2 irtifak alanı
#ilangovtr
Basın No: ILN02032843