T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

'Aydın - Denizli Otoyolu’’ inşaatı nedeniyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 29/06/2021 tarih ve 49 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Kara Yolları

Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 22/06/2018 tarih, 83698686-752.01.01 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Hissesi Ada ve Parsel No Taşınmaz Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Kamulaştırılan Alan 2023/32 Es. Aydın İli Efeler İlçesi Gündoğan Mahallesi 1-Ali KARATOSUN

2-Serkan KARATOSUN 1/2

1/2 220 Ada 1 Parsel Arsa 8.456,66 m2 1.634,78 m2'si

4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün adına kayıt ve tesciline karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 26/02/2024

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Basın No: ILN02088091