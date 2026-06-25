T.C. AYDIN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/312

KARAR NO : 2026/308

İ L A N

Sanık : Fatma ACAR

Kanun Maddesi : CMK.223/2

Sanığa Verilen Hüküm : Beraat

Yukarıda özeti yazılı mahkememizin 08/05/2026 tarih, 2026/312 Esas, 2026/308 Karar sayılı ilamının ve Katılan Seda SARIBAŞ Vekili Av. Suat DOĞAN, Av.Alpay YILDIZ ve Av.Ağca BAŞTİMAR' a ait bila tarihli istinaf başvuru dilekçesinin tebliği için yapılan tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve tebliğ yapılamadığı anlaşıldığından ;

Dair, CMK'nun 223/8, 267 ve 268/1, 3/c maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle (başka suçtan cezaevinde bulunan sanığın ayrıca CMK'nun 263 maddesi uyarınca sanığın cezaevi katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek) İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. Kanun yolları gösterildi.

Şeklinde karar verilmiş olup, Münir ve Emine kızı, 30/03/1971 Kurtdere doğumlu, Kurtdere, Karesi, Balıkesir mahalle/köy nüfusuna kayıtlı, 13042736332 TC kimlik numaralı Fatma ACAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı ve Katılan Seda SARIBAŞ Vekili Av. Suat DOĞAN, Av.Alpay YILDIZ ve Av.Ağca BAŞTİMAR' a ait bila tarihli istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin İLALEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02495866