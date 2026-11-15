T.C. AYBASTI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025/28 Esas

Taraf : Davalı Fatih Er

Mahkememizin 2025/28 Esas sayılı dosyasında; 18.06.2025 tarihinde keşif icra edilmiş ve Fen Bilirkişisi Savaş Vural tarafından düzenlenen 10/07/2025 tarihli bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; "Dava konusu taşınmazın dava dilekçesinde ve dava dosyası içerisinde bulunan tescil beyannamesine göre dava konusu parselde 164,15m² lik irtifak hakkı yönelik olduğu,

Dava konusu Aybastı İlçesi, Kayabaşı Mah 139 Ada 34 nolu parsel tapuda 1.306,68 m2 yüzölçümün de fındık Bahçe'si olarak davalı Fahri Er ve müşt. adlarına hisseleri oranında tescilli olduğu,

Dava konusu Dava konusu Ordu ili Aybastı İlçesi, Kayabaşı Mah 139 Ada 34 nolu parsel yola cephesi olduğu, en yakın yerleşim yerine kuş uçuşu 400.00 m, köy merkezine 560.00 m, Aybastı merkeze 4080.00 m mesafede bulunan taşınmaz olduğu

Mahkemeniz tarafından davanın kabulü halinde dava konusu parsel üzerine davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş lehine 164,15m² lik irtifak hakkı kurulması gerektiği kanaatindeyim.

Mahkemeye sunulmak üzere tarafımdan tanzim edilen iş bu rapor mahkemenizin takdirlerinize saygı ile arz ederiz." şeklinde rapor düzenlendiği,

Bilirkişi heyeti Erol Köse, Engin Yılmaz Çalış, Ömer Tozlu ve Ertuğrul Altay tarafından düzenlenen 30/08/2025 tarihli bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; "Dava konusu 139 ada 34 parsel taşınmaz üzerindeki TEDAŞ lehine kurulan Kamulaştırma /İrtifak toplam bedeli 18.452,59 TL olarak hesaplanmıştır." şeklinde rapor düzenlendiği görülmüştür.

Mahkememizin 2025/28 Esas sayılı dosyasında davalı olarak bulunan Fatih Er adına işbu bilirkişi raporları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02596487