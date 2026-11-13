T.C. AVANOS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU



Sayı : 2026/868 Soruşturma

09/11/2026

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Soruşturma No: 2026/868

Karar No: 2026/30

Şüpheli : WALİD CAWHAR, KHALED ve HALİDIYE oğlu, 01/01/2001 doğumlu, Cumhuriyet Mah. 31175 Sk. No: 20 İç Kapı No:1 Akdeniz / MERSİN adresinde ikamet eder.(Y.K.N. 99452010538)

Yukarıda soruşturma numarası belirtilen dosyada üzerinize atılı suçtan hakkınızda 6545 Sayılı Yasa ile değişik 5237 Sayılı TCK'nun 191/1-2, 5271 Sayılı CMK'nun 171 MADDESİ GEREĞİNCE; 5(Beş) yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine, gerek görülmesi halinde tedaviye de tabi tutulmak suretiyle takdiren 1(bir) yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına gerek görülmesi halinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabileceğinin ihtarına, yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmeniz, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almanız, kabul etmeniz veya bulundurmanız, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmanız halinde hakkınızda kamu davası açılacağı, erteleme süresi içinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranmanız halinde CMK'nun 171/4 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02590536