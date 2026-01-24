T.C. AVANOS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/229 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

DAVALILAR: 1-MUSAFA KESAL-15107745662

2-RABİA KESAL-15089746268

3-AHMET KESAL-15086746322

4-LEVENT KESAL-15071746832

5-MEHTAP BERBER-16988683098

6-HİKMET KESAL-15104745726

7-HATİCE BALKAN-14333771414

8-HÜSEYİN KESAL-15092746194

9-ERCAN KESAL-15080746540

10-SEBAHİ İLKER KESAL-15098745986

11-MUSTAFA KESAL-15095746030

12-ERHAN KESAL-15083746486

13-SERPİL BALKAN-38479572858

14-ÜMÜŞ SEMA BALKAN-16114384806

15-SİBEL SONGÜL İNCE-14309772216

16-SEVİM İLLEEZ-32543164536

17-HATİCE TOKDEDE-10241907846

18-MEHMET KESAL-14978749908

19-ÖMER KESAL-14975750020

20-MUSTAFA KESAL-14972750184

21-AHMET KESAL-14969750258

22-FİKRET TOPUZ-49711452418

TAŞINMAZ : Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Aladdin mahallesi, 384 ada 10 parsel

Yukarıda özellikleri yazılı parselin davacı kurum tarafından kamulaştırıldığı, davalıların kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmeleri gerektiği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği, tespit edilecek bedelin Avanos Ziraat Bankası'na bloke edileceği, duruşmanın 30/01/2026 günü 09:40 saatinde, mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, davaya karşı tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi ve 2942 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 29/12/2025

