T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/20 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi
MEVKİİ : Yoncalar
ADA NO : 102
PARSEL NO : 7
YÜZÖLÇÜMÜ : 20.386,06 m2
NİTELİĞİ : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Defterli (Mustafa oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/20 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/03/2026
#ilangovtr
