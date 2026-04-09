T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/24 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi
MEVKİİ : Yoncalar
ADA NO : 102
PARSEL NO : 12
YÜZÖLÇÜMÜ : 22.153,91 m2
NİTELİĞİ : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Abakay ( Mustafa Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/24 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/03/2026
Basın No: ILN02443230