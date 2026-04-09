Resmi İlanlar T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sayı :2026/24 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi

MEVKİİ : Yoncalar

ADA NO : 102

PARSEL NO : 12

YÜZÖLÇÜMÜ : 22.153,91 m2

NİTELİĞİ : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Abakay ( Mustafa Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/24 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/03/2026

Basın No: ILN02443230