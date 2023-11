T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/184 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN



BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi



MEVKİİ : Tanişment



ADA NO : 106



PARSEL NO : 208



YÜZÖLÇÜMÜ : 2.325,38 m2



NİTELİĞİ : Yol



MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Demir (Mustafa Oğlu), Mehmet Demir (Mustafa Oğlu), İzzet Çelik (Mustafa Oğlu), Eyüp Değer (Mehmetali Oğlu), Kazım Değer (Mehmetali Oğlu), Cazim Değer (Mehmetali Oğlu), Fazıl Değer (Mehmetali Oğlu), Zeynep Turan (Mehmetali Kızı), Muharrem Uslu (Hasan Oğlu), Murat Uslu (Hasan Oğlu), İlvan Uslu (Hüseyin Kızı), Yusuf Uslu (Kamil Oğlu), Zeynep Alataş (Hasan Kızı), Bidiha Yorulmaz (Hasan Kızı), Sevda Yiğitoğlu (Hasan Kızı), Medaha Düzkaya (Hasan Kızı), Ali Değer (Mehmet Ali Oğlu), Bahattin Düzen (Ağa Oğlu), Nurettin Düzen (Ağa Oğlu), Ali Düzen (Ağa Oğlu), Filiz Düzen (Ağa Kızı), Hüsnü Düzen (Ağa Oğlu), Yadigar Demir (Süleyman Kızı), Şengül Özkan (Rıza Kızı), Nuran Karasu (Rıza Kızı), Hüseyin Demir (Rıza Oğlu)



MEVKİİ : Tanişment



ADA NO : 106



PARSEL NO : 209



YÜZÖLÇÜMÜ : 3.493,09



NİTELİĞİ : Yol



MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Demir (Mustafa Oğlu), Mehmet Demir (Mustafa Oğlu), İzzet Çelik (Mustafa Oğlu), Eyüp Değer (Mehmetali Oğlu), Kazım Değer (Mehmetali Oğlu), Cazim Değer (Mehmetali Oğlu), Fazıl Değer (Mehmetali Oğlu), Zeynep Turan (Mehmetali Kızı), Muharrem Uslu (Hasan Oğlu), Murat Uslu (Hasan Oğlu), İlvan Uslu (Hüseyin Kızı), Yusuf Uslu (Kamil Oğlu), Zeynep Alataş (Hasan Kızı), Bidiha Yorulmaz (Hasan Kızı), Sevda Yiğitoğlu (Hasan Kızı), Medaha Düzkaya (Hasan Kızı), Ali Değer (Mehmet Ali Oğlu), Bahattin Düzen (Ağa Oğlu), Nurettin Düzen (Ağa Oğlu), Ali Düzen (Ağa Oğlu), Filiz Düzen (Ağa Kızı), Hüsnü Düzen (Ağa Oğlu), Yadigar Demir (Süleyman Kızı), Şengül Özkan (Rıza Kızı), Nuran Karasu (Rıza Kızı), Hüseyin Demir (Rıza Oğlu)



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/184 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

Basın No: ILN01924417