T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-11-04 00:01:00 -
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/203 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Çatalcabayır Mahallesi
MEVKİİ : Çolakçayır
ADA NO : 112
PARSEL NO : 9
YÜZÖLÇÜMÜ : 575,31 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI :Karayolları Genel Müdürlüğü, İsa Çevik (Nebi Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/203 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921668