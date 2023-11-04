T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-11-04 00:02:00 -
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/145 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Tanişment
ADA NO : 106
PARSEL NO : 227
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.483,77 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazim Turan (İbrahim Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/145 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921626